الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022
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تقرير لوكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد جديدة في نطنز
منذ 8 دقائق
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