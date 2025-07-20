الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025
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تلفزيون سوريا: أكثر من 40 شاحنة محملة بمواد إغاثية ترسلها الحكومة السورية لبصرى الشام لإدخالها إلى السويداء
منذ 5 ساعات
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