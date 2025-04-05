الأحد 8 شوال 1446 ﻫ - 6 أبريل 2025
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تليغراف عن رئيس الوزراء البريطاني: العالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة
منذ 20 ساعة
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