السبت 28 شعبان 1445 ﻫ - 9 مارس 2024
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سياسات وقرارات
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تواصل أعمال رفع الأنقاض بعد الغارة على منزل خربة سلم
منذ 52 ثانية
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