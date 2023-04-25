الثلاثاء 5 شوال 1444 ﻫ - 25 أبريل 2023
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توتر في البرج الشمالي بين عدد من الأهالي وعناصر قوى الأمن الداخلي على خلفية إزالة مخالفة بناء لشخص
منذ 4 دقائق
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