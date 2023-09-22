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    توفي الشاب ب.ش. (25 عامًا) إثر سقوطه داخل جبالة باطون حيث يعمل في أحد المعامل الإسمنتية في خراج بلدة برج رحال قضاء صور

    منذ 5 دقائق
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