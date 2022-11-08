الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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    توقعات بإعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تنحيها عن منصبها اليوم

    منذ 11 دقيقة
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