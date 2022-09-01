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    توقف سنترال ​اوجيرو​ في منطقة ​الشياح​ عن العمل، مما ادى الى انقطاع الانترنت لدى المشتركين

    منذ ساعتين
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