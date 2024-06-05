الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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توقيف شقيق مطلق النار على السفارة الاميركية في عملية خاطفة ونوعية في مجدل عنجر لامن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات
منذ ساعة واحدة
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