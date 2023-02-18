السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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    تونس تطلب من نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي مغادرة البلاد لمشاركتها في تظاهرة

    منذ ساعة واحدة
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