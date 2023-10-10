الأربعاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
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    تيمور جنبلاط: ما يحصل في فلسطين ليس إلّا نتيجة لعدوانية الاحتلال

    منذ 3 دقائق
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