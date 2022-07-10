الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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    جان جبران لصوت الناس: في العام 2014 وقفت مع المعتصمين ضد سد جنة وكانت الوزارة تأخذ قرارات في سد جنة واحد الاشخاص قالوا انني اريد بيع الباطون الى سد جنة وانا لدي مع اهلي مجبل باطون للمنازل وليس للسدود وتبين الكذب

    منذ 14 ساعة
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