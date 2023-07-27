الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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جرادة لـmtv: أموال المودعين مقدّسة ويجب أن يكون هناك تشريع لتوحيد سعر صرف الدّولار وأقترح وضع ضريبة تصاعديّة لا تمسّ الطبقة الفقيرة بل الطبقة الغنيّة
منذ 59 دقيقة
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