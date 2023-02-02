الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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    جرف الثلوج لتسهيل حركة المرور في بلدة قرطبا

    منذ 11 دقيقة
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