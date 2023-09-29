الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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جريح نتيجة تصادم بين صهريج ودراجة نارية عند جسر خلدة باتجاه أنفاق المطار تسبب بازدحام مروري بالاتجاهين
منذ ساعة واحدة
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