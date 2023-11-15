الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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جعجع استقبل فرونتسكا قبيل توجهها إلى نيويورك وعرض معها آخر التطورات المحليّة والاقليميّة
منذ 60 دقيقة
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