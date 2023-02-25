السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023
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جعجع عبر "تويتر": من غير المقبول بتاتا أن يمضي تقريبا أسبوع على اختطاف الشيخ أحمد الرفاعي في وضح النهار، من دون ان يُعرف لغاية اللحظة اي شيء عنه
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