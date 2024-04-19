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    جعجع: لا حساسيّة لدينا تجاه السوريين وكنّا أوّل المتعاطفين مع الثورة في سوريا والشعب السوري من أكثر الشعوب التي تعذّبت في الفترة الأخيرة وهذا كلّه شيء ولغة الأوطان شيء آخر

    منذ ساعة واحدة
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