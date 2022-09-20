الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022
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جعجع نشر صورة من اجتماع المطارنة الموارنة في 20 أيلول 2000 برئاسة البطريرك الراحل ما نصرالله بطرس صفير، وعلّق عليها: "نداء بكركي، نداء الاستقلال الثاني"
منذ ساعة واحدة
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