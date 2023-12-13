الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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    جلسة لجنة المال والموازنة منعقدة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور الوزيرين بسام مولوي ويوسف خليل لدرس موازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة

    منذ ساعة واحدة
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