الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان لم تنعقد بسبب فقدان النصاب ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عنها باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي وستعقد جلسة الإثنين للموازنة
منذ ساعة واحدة
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