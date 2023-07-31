الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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    جلستين لمجلس الوزراء الأولى يوم غد عند الساعة الثالثة والنصف والثانية يوم الخميس عند الساعة الـ12 ونصف للبحث في مشروع الموازنة ولفتح نقاش في موضوع تشريع استقراض الدولة من مصرف لبنان

    منذ ساعة واحدة
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