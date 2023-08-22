الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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    جماعة متمردة في تشاد تهدد بالتصدي للحكومة التي يقودها الجيش في البلاد

    منذ 58 دقيقة
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