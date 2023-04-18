الثلاثاء 27 رمضان 1444 ﻫ - 18 أبريل 2023
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جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان: بات من شبه المستحيل توفير الخدمات الإنسانية حول الخرطوم
منذ ساعتين
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