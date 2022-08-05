الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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    جمعية المصارف تؤجل البت بقرار تعليق الإضراب أو المضي به إلى ‏يوم غد لمزيد من التباحث بين أعضاء الجمعية

    منذ 39 دقيقة
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