السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022
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جمعية "اليازا": خلل كبير في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر اليوم وادت الى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي
منذ ساعتين
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