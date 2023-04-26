الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023
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جنبلاط لـmtv: لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان
منذ 51 دقيقة
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