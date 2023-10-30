الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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جنبلاط: يبدو أن "حزب الله" يتفق مع باسيل على عدم التمديد لقائد الجيش
منذ 3 دقائق
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