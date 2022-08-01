الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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    جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: قواتنا مستمرة في تحقيق الأمن وملاحقة الإرهابيين وليس لها ولاء إلا للعراق وجيشه

    منذ 41 دقيقة
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