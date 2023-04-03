الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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    جوزف أبو فاضل لبرنامج "بدنا الحقيقة": الرئيس ميشال عون لم يحكم البلد في عهده ومن المؤسف أنه سلّم الحكم لباسيل

    منذ ساعة واحدة
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