الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023
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جوزف أبو فاضل لبرنامج "بدنا الحقيقة": الشرط الرئيسي لعودة سوريا إلى الحضن العربي هو خروج الميلشيات الإيرانية والشيعية من سوريا
منذ 54 دقيقة
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