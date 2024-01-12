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    جيش الاحتلال الإسرائيلي: طائراتنا شنت سلسلة هجمات بمناطق اللبونة ورميا وعيتا الشعب في جنوب لبنان أدت إلى تدمير بنى تحتية لـ"حزب الله"

    منذ 57 دقيقة
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