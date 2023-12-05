الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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    جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق محاور طرق عدة في منطقة الجليل الأعلى شمال كريات شمونة

    منذ 43 دقيقة
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