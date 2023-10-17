الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
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    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ غارة جوية ويطلق صاروخين على خراج بلدة راميا من جهة بيت ليف

    منذ 35 دقيقة
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