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    جيش العدو الإسرائيلي يواصل تسيير دورياته على طول الطريق العسكرية المحاذية للجدار العازل انطلاقا من محور تلة العديسة وحتى تلة الكنايات مقابل سهل مرجعيون وتلة الشعيري خراج بلدة الخيام

    منذ 5 دقائق
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