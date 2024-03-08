الجمعة 27 شعبان 1445 ﻫ - 8 مارس 2024
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حادث سير بين أكثر من 7 سيارات على طريق المطار بسبب تسرب زيوت على الطريق
منذ 32 دقيقة
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