الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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    حادث سير مروععلى طريق عام ميفدون - شوكين - النبطية أدى إلى إصابة سوري وزوجته بجروح خطيرة

    منذ 50 دقيقة
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