الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
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    حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز": لبنان سيرفع سعر الصرف من 1,507 إلى 15,000 في الأول من شباط

    منذ ساعتين
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