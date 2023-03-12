الأحد 20 شعبان 1444 ﻫ - 12 مارس 2023
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حراك المتعاقدين يطالب وزير التربية بمعالجة النقص في قيمة حوافز تشرين الاول
منذ 40 دقيقة
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