الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023
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حركة الشباب تقول إنها سيطرت على مبنى بلدية مقديشو وقتلت حراسه
منذ 9 دقائق
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