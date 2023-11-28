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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح بالاتجاهين
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2023 5:50 مساءً
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