الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 ﻫ - 4 أكتوبر 2023 |
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    حركة المرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس

    منذ ساعة واحدة
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