الأحد 8 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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    حركة حماس: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المسجد الأقصى غداً ونتائجها التي لا يمكن التنبّؤ بها

    منذ ساعتين
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