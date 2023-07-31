الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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    حركة فتح دعت للمشاركة في تشييع قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفيقه موسى فندي

    منذ 47 دقيقة
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