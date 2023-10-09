الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
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    حركة نزوح كثيفة من البلدات الجنوبية خاصة من الناقورة والمناطق الحدودية نحو المدن تخوّفًا من تصاعد وتفاقم الاشتباكات

    منذ 33 دقيقة
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