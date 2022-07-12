الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022
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حزب العمل المعارض في بريطانيا يعلن عن طرح تصويت على سحب الثقة عن حكومة جونسون اليوم
منذ 47 ثانية
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