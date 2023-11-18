السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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حزب الله: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أرض-جو فجر اليوم
منذ 5 دقائق
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