السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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    حزب الله: أسقطنا طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أرض-جو فجر اليوم

    منذ 5 دقائق
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