الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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    حزب الله أعلن اليوم حتى الآن عن تنفيذ سلسلة هجمات على المواقع والآليات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان وهي: ناقلة جند 113 في قاعدة بيت هليل ومواقع رويسات العلم وزبدين والرادار وحانيتا وراميا والراهب

    منذ ساعتين
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