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    "حزب الله": استهداف اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ووحدة المراقبة الجوية في ميرون ردا على الاعتداء على عين بعال والشهابية

    منذ ساعة واحدة
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