الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024
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حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافةً إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة
منذ 15 دقيقة
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